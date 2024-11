“Il ragazzo dai pantaloni rosa”: la lezione di vita di Teresa Manes contro il bullismo agli studenti di San Mauro Pascoli VIDEO

Lezione “di vita e maturità” per i ragazzi delle classi terze della scuola media Giovanni Pascoli di San Mauro. Si è svolto questa mattina presso l’aula Convegni Antonio Gramsci un incontro formativo sul tema con Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, ragazzo morto suicida nel novembre del 2012 a seguito di anni trascorsi subendo vessazioni e violenze verbali di ogni genere da parte di un gruppo di coetanei. Una tragica vicenda raccontata dalla mamma nel libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: titolo tratto dal nome della pagina facebook creata dai bulli per “schernire” il ragazzo. Giochi, frasi e sciocchezze percepite come innocue che hanno scatenato un mostro dentro a cuore e mente del figlio di Manes. Oggi impegnata in un viaggio si sensibilizzazione che fa tappa nelle scuole italiane sulla pericolosità del fenomeno in età adolescenziale.