Il film su Giovanni Pascoli in prima visione su Rai1 martedì 13 gennaio

In prima visione su Rai 1 Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli il film del regista Giuseppe Piccioni dedicato alla vita del poeta e girato per buona parte a San Mauro Pascoli, suo paese di nascita. Il film verrà trasmesso in prima serata martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1.

Coprodotto da Rai Fiction e MeMo Films - su soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi – Zvanì è interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy.

Dopo la presentazione a Venezia, l’anteprima nazionale a San Mauro Pascoli e a Barga, lo scorso 30 settembre, e l’uscita nelle sale cinematografiche il 2 ottobre, distribuito da Academy Two, il tv film ora sbarca in prima visione su Rai 1.

Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è stato girato in gran parte negli spazi e negli ambienti di Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, luogo dell’infanzia e della giovinezza del poeta e nella casa toscana di Castelvecchio Barga, dove Pascoli si rifugiò nel 1895. “È davvero un orgoglio vedere un’opera cinematografica dedicata alla vita del nostro Giovanni Pascoli – commenta il sindaco Moris Guidi – soprattutto dal momento che il film è stato in gran parte girato a Villa Torlonia, trasformata per l’occasione delle riprese in un vero e proprio set cinematografico, coinvolgendo numerose maestranze. Davvero una bella opportunità di visibilità anche per i nostri luoghi pascoliani e per tutto il nostro territorio poter approdare sulla rete ammiraglia della Rai in prima serata, grazie al nostro Zvanì”.