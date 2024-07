“Grande impegno nel valorizzare la figura di Giovanni Pascoli”: l’ex sindaca di San Mauro Luciana Garbuglia premiata col San Cristoforo d’Oro

Ieri l’Amministrazione Comunale di Barga ha consegnato il prestigioso riconoscimento del San Cristoforo d’Oro 2024 all’ex sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia. Questo premio, da tempo istituito a Barga, è un simbolo di riconoscenza verso coloro che si distinguono per il loro impegno e dedizione in vari campi, contribuendo significativamente all’arricchimento della comunità barghigiana.

La scelta è stata motivata dal grande impegno di Luciana Garbuglia nel valorizzare la figura di Giovanni Pascoli. La sua dedizione nel promuovere la memoria e il contributo culturale del poeta ha avuto un impatto profondo e duraturo nelle due comunità pascoliane, gemellate dallo scorso 6 aprile. “Sono molto onorata - ha detto Luciana Garbuglia - per questo importante riconoscimento del Comune di Barga conferiti dalla sindaca Caterina Campani da parte di tutta la comunità barghigiana, a suggello dell’impegno per la promozione e valorizzazione del nostro poeta Giovanni Pascoli. Ringrazio il sindaco Moris Guidi che ha voluto condividere questo evento”.

“Il San Cristoforo d’oro attribuito dal comune di Barga a Luciana – prosegue il sindaco Moris Guidi - rappresenta il giusto riconoscimento per il suo impegno nella valorizzazione della figura di Giovanni Pascoli e testimonia la stretta collaborazione tra San Mauro e Barga suggellata dal recente gemellaggio nel segno del poeta. È stata per me, tra l’altro, anche l’occasione per visitare casa Pascoli di Barga. Ringrazio per l’invito e l’ospitalità la sindaca di Barga Caterina Campani”.