Il furto notturno

Nottetempo un malvivente si è introdotto nella zona garage di un condominio di via della Poesia. Con calma è entrato in alcune autorimesse. Nel garage del consigliere comunale è rimasto 9 minuti. Ha acceso la luce, ha scelto con cura cosa sottrarre, ha preso una bicicletta in carbonio che costa quasi 2mila euro, scelta tra più modelli. Poi ha sottratto anche un paio di costose scarpe da trekking. E quindi con calma si è allontanato. Al mattino al proprietario è toccata l’amara sorpresa degli ammanchi. Ha raccontato il furto sul gruppo whatsapp del Controllo di vicinato attivo in quella zona di San Mauro Pascoli e poi si è organizzato per andare a sporgere regolare denuncia dai carabinieri di Savignano. Quando oramai aveva dato persa la sua preziosa bicicletta è successo l’inaspettato ritrovamento.

Il racconto

«Ho le telecamere in garage e ho visto la calma con cui il ladro ha agito – riferisce Rizzo –. Ha scelto con cura la bicicletta più costosa e in mano aveva un oggetto, penso una pompa, che aveva sottratto in un altro garage. Poi ha preso un paio di scarpe da trekking che erano di mia figlia e si è allontanato. Postato il furto che avevo patito sul gruppo di Controllo del vicinato, mi sono recato nel primo pomeriggio alla caserma dei carabinieri. Mentre sporgevo denuncia mi è arrivata una gradita telefonata dalla polizia locale che aveva già rintracciato la mia bici lungo il percorso del fiume Rio Salto. Nel giro di un’ora poi me l’hanno riportata a casa. Vorrei ringraziare gli agenti della polizia locale di San Mauro Pascoli per la grande professionalità e il ritrovamento a tempo di record. Hanno infatti notato che c’era un oggetto che aveva “steso” un cespuglio e controllandone il motivo hanno trovato la mia Mtb, mettendo anche in correlazione con la segnalazione fatta nel gruppo di vicinato».

Giallo sull’abbandono

Rimane solo il mistero perché sia stata abbandonata quasi subito, ma forse si può spiegare: «Aveva una gomma bucata – aggiunge Rizzo – Che il ladro si sia trovato in difficoltà? Ma mi resta il dubbio perché non l’abbia portata via senza salirci sopra, visto che vendendola sul mercato nero avrebbe ricavano comunque una bella somma anche con una gomma forata. O poteva farla riparare con poco».