San Mauro Pascoli
  • 29 agosto 2025
Franz Ferdinand e Lucio Corsi in concerto a Villa Torlonia: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 29 e sabato 30 agosto San Mauro Pascoli ospiterà due grandi concerti della rassegna “Acieloaperto” organizzati dall’Associazione Retropop Live e che si svolgeranno nel giardino di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli: la band scozzese dei Franz Ferdinand e il cantautore Lucio Corsi. Entrambi i concerti sono già sold out.

L’apertura dei cancelli è prevista dalle ore 18:30 con angolo ristoro funzionante, dalle 19.00 inizieranno gli spettacoli con l’esibizione degli artisti che faranno da apripista ai concerti principali, con inizio previsto alle ore 21.00.

I parcheggi

In previsione della grande affluenza di pubblico, sono state predisposte numerose aree parcheggio e sono state adottate modifiche alla viabilità. Il tutto per garantire la massima sicurezza e fluidità di accesso a Villa Torlonia.

Nel dettaglio, sono stati predisposti 5 parcheggi gratuiti nei dintorni dell’area dei concerti, nelle seguenti aree: P5 - Zona artigianale di Via dell’Indipendenza, Via della Liberazione, Via del Lavoro e Via dell’Artigianato; P4 - Zona artigianale di Via A. Grandi, Via Falcone, Via Borsellino e relative vie traverse; P3 - Zona artigianale di via S. Crispino; P2 - Zona artigianale di Via Vena; e P1 - Parcheggio di Villa Torlonia (riservato a persone disabili con apposito contrassegno, motocicli e veicoli autorizzati).

In riferimento a quest’ultimo parcheggio, l’entrata e l’uscita dall’area sarà consentita solo da Via Viona, con conseguente soppressione del senso unico del viale di accesso a Villa Torlonia.

Dai parcheggi sopra indicati, l’area dei concerti sarà raggiungibile a piedi attraverso i percorsi ciclopedonali presenti. Sarà inoltre garantito un servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dagli organizzatori.

La viabilità

Saranno apportate alcune importanti modifiche alla viabilità nelle aree interessate dai parcheggi e nei pressi di Villa Torlonia: dalle ore 16.00 alle 24.00 del 29 agosto e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 30 agosto sarà istituito il senso unico di marcia in direzione da Cesena verso Rimini su Via 2 Martiri, nel tratto compreso tra Via Stradone e Via Fontanella; senso unico (direzione indicata da segnaletica in loco) anche su: Via Vena, Via San Crispino, Via Cavina, Via Borsellino, Via Falcone, Via dell’Indipendenza, Via della Liberazione, Via dell’Artigianato.

Sarà inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su via Fontanella, via Stradone e via Bellaria.

Dalle ore 14.00 del 29 agosto alle ore 03.00 del 31 agosto 2025 vigerà il divieto di transito su via Ticino, nel tratto compreso tra la via Due Martiri e l’area di parcheggio posta di fronte a Villa Torlonia, lato mare.

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il comando di Polizia Locale (Tel. 0541.936001), per informazioni sul concerto e sulla logistica: Retropop Live +39 339.2140806.

