Franz Ferdinand e Lucio Corsi in concerto a Villa Torlonia: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 29 e sabato 30 agosto San Mauro Pascoli ospiterà due grandi concerti della rassegna “Acieloaperto” organizzati dall’Associazione Retropop Live e che si svolgeranno nel giardino di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli: la band scozzese dei Franz Ferdinand e il cantautore Lucio Corsi. Entrambi i concerti sono già sold out. L’apertura dei cancelli è prevista dalle ore 18:30 con angolo ristoro funzionante, dalle 19.00 inizieranno gli spettacoli con l’esibizione degli artisti che faranno da apripista ai concerti principali, con inizio previsto alle ore 21.00.

I parcheggi

In previsione della grande affluenza di pubblico, sono state predisposte numerose aree parcheggio e sono state adottate modifiche alla viabilità. Il tutto per garantire la massima sicurezza e fluidità di accesso a Villa Torlonia. Nel dettaglio, sono stati predisposti 5 parcheggi gratuiti nei dintorni dell’area dei concerti, nelle seguenti aree: P5 - Zona artigianale di Via dell’Indipendenza, Via della Liberazione, Via del Lavoro e Via dell’Artigianato; P4 - Zona artigianale di Via A. Grandi, Via Falcone, Via Borsellino e relative vie traverse; P3 - Zona artigianale di via S. Crispino; P2 - Zona artigianale di Via Vena; e P1 - Parcheggio di Villa Torlonia (riservato a persone disabili con apposito contrassegno, motocicli e veicoli autorizzati). In riferimento a quest’ultimo parcheggio, l’entrata e l’uscita dall’area sarà consentita solo da Via Viona, con conseguente soppressione del senso unico del viale di accesso a Villa Torlonia. Dai parcheggi sopra indicati, l’area dei concerti sarà raggiungibile a piedi attraverso i percorsi ciclopedonali presenti. Sarà inoltre garantito un servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dagli organizzatori.

La viabilità