San Mauro Pascoli, Emme Food cresce e si allarga: inaugurato il nuovo stabilimento

Creata da Mirko Muccioli come “Forno Romagnolo” con tre addetti nel 1991, si è trasferita a Bellaria nel 2006. Quindi nuovo stabilimento a Poggio Torriana e nel 2015 diventa Emmefood srl, nel 2018 entra a far parte di De Angelis Food Group, raffinando anche il tipo di produzione e le zone servite anche fuori Romagna. Oggi registra 30 milioni di fatturato e conta oltre 100 dipendenti. Lo scorso luglio ha trasferito l’attività a San Mauro Pascoli, fronte autostrada, e ieri ha celebrato una nuova importante tappa del proprio percorso di crescita, con l’inaugurazione del nuovo stabilimento.

«Questo stabilimento rappresenta il coronamento di un sogno – ha rimarcato Mirko Muccioli, amministratore delegato di Emmefood srl – ora possiamo guardare al futuro con ottimismo, forti di una struttura che per i prossimi 20-30 anni sarà all’avanguardia nel nostro settore. Ringrazio la mia famiglia per essermi sempre stata vicina». «Due anni fa c’è stata l’alluvione in Romagna – ha detto la consigliera regionale Lucchi – ma abbiamo un sistema produttivo vivo che con l’appoggio della Regione sa sempre rialzarsi e fare percorsi di crescita come Emmefood». «Per me è la prima inaugurazione visto che sono sindaco da un anno – ha sottolineato Moris Guidi – ho avuto modo di conoscere l’azienda e dico subito che la comunità di San Mauro è coesa e fiera dei propri imprenditori».