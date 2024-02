Elezioni a San Mauro Pascoli, Moris Guidi candidato sindaco del centrosinistra

Questa mattina, Moris Guidi, avvocato sammaurese di 50 anni, ha presentato la sua candidatura a sindaco di San Mauro Pascoli per il centrosinistra. “Ho deciso di candidarmi per mettermi al servizio della comunità - afferma Guidi - sono un sammaurese e, in quanto tale, sono legato da un amore viscerale al mio paese ed alla sua gente. E proprio i miei concittadini mi hanno spinto a presentare la mia candidatura, dimostrandomi fiducia, stima e tanto affetto”. Già definito il percorso per i giorni a venire. “Siamo pronti a tracciare e delineare dettagliatamente la nostra azione, con il contributo delle diverse esperienze che abbiamo a disposizione, per scrivere insieme un programma elettorale mirato e attento ad interpretare le sfide future di San Mauro Pascoli. Valorizziamo, dunque, i risultati ottenuti in questi anni, grazie all’importante lavoro svolto dell’amministrazione comunale, per proporre una visione di futuro incentrata su due fondamentali pilastri: le politiche ambientali e le politiche di coesione sociale. Certo è che il nostro presente e ancor di più il nostro domani sono e saranno caratterizzati da un urgente bisogno di coniugare lo sviluppo sostenibile con l’unità della comunità locale. Sarà di prioritaria importanza creare innanzitutto una politica territoriale funzionale e mirata a risolvere le difficoltà che le famiglie e le imprese stanno affrontando in questo periodo storico così avverso: famiglie e imprese messe a dura prova prima da una pandemia globale e poi da un’inflazione galoppante, e che noi non vogliamo lasciare sole”.

“Vogliamo che San Mauro Pascoli cresca insieme - evidenzia Guidi – e si focalizzi sullo sviluppo economico locale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione urbana, consapevoli del fatto che non può esistere un reale progresso economico senza un vero e proprio sviluppo sociale. Pensiamo, quindi, a servizi puntuali e di prossimità, per far sentire il Comune vicino al cittadino, specialmente a chi più soffre le difficoltà del nostro tempo. Quale sarà il nostro punto di partenza? Scrivere insieme ai cittadini, alle associazioni e agli operatori economici, nelle prossime settimane, il programma elettorale con cui chiedere la fiducia ai cittadini l’8 e il 9 giugno prossimo affinché San Mauro Pascoli possa continuare a camminare e crescere senza lasciare indietro nessuno”.

I gruppi di lavoro tematici, aperti a tutti coloro che vorranno fornire un contributo per la condivisione del programma elettorale, si terranno nella Sala della Biblioteca Comunale, nelle serate dell’8, 15 e 22 Febbraio, alle ore 21.