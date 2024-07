“Costa e Pascoli, un’amicizia socialista”: un incontro lunedì sera a San Mauro

Lo storico Roberto Balzani l’ha chiamata la “generazione dei nati troppo tardi”. Tardi per partecipare a quel Risorgimento che aveva entusiasmato l’animo di tanti giovani. Tra questi Giovanni Pascoli e Andrea Costa cresciuti in un’Italia già formata ma imperfetta e per questo da cambiare. In che modo? Attraverso la via del socialismo. Da qui un percorso di amicizia che lunedì 29 luglio alle ore 21.15 a Casa Pascoli a San Mauro Pascoli viene raccontato dalla studiosa bolognese Elisabetta Graziosi, accompagnata dalla fisarmonica di Mirko Catozzi.

Docente dell’ateneo bolognese e autrice del volume “Costa e Pascoli. Storia di un’amicizia socialista” (Viella editore), Graziosi è una delle massime studiose in ambito accademico sul socialismo del poeta di San Mauro, tanto da avere scovato tra le carte di Benedetto Croce a Napoli, quasi una ventina d’anni fa, un inedito inno realizzato per l’Internazionale anarchica nel 1878. Data fatidica il 1878 dal momento che il poeta aveva composto anche un’ode all’anarchico Passanante attentatore di Re Umberto I avvenuta proprio in quell’anno. Nel convulso contesto di quel periodo era nata l’amicizia tra Costa e Pascoli, due vite parallele che si incontrarono a Bologna aderendo all’Internazionale, finendo poi in carcere in momenti diversi.

La serata è il sesto appuntamento della rassegna del Giardino della Poesia, parole, musiche e immagini nei luoghi pascoliani sotto la direzione artistica di Gianfranco Miro Gori.

L’ingresso è libero. La rassegna è promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria, in collaborazione con l’Accademia Pascoliana, Sillaba e Romagna Banca.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Gramsci (via Nenni, 2).

Nelle serate di spettacolo al Giardino di Casa Pascoli sarà possibile visitare la casa natale del Poeta. Info 376 1221531.