Collasso in mare: un turista tedesco deve la vita ai marinai di salvataggio di San Mauro Mare

Poteva trasformarsi in tragedia la disavventura di un malcapitato turista tedesco di 60 anni, colto da malore in acqua a seguito di una congestione e conseguente inizio di collasso cardiaco. Il turista alloggia all’hotel Royal di San Mauro Mare insieme alla moglie: fortunatamente grazie al pronto intervento degli uomini di servizio di salvataggio è stato salvato in extremis sulla spiaggia di San Mauro Mare.

Il salvataggio

Erano circa le 10.30 del mattino quando il marinaio di salvataggio Marco Dugaria (Coop Levante) che presta servizio di fronte al bagno Delio di San Mauro Mare si accorge che a 70 metri dalla riva stava succedendo qualcosa di strano: infatti la coppia di turisti tedeschi che stavano facendo il bagno si è fermata improvvisamente. Il marito, il 60enne Franz, viene colto da malore in acqua e la moglie inizia a sbracciarsi per richiamare l’attenzione, urlando disperatamente. Il salvataggio aveva già intuito la gravità della situazione ed era già partito a tutta velocità col suo moscone a remi, arrivando subito a soccorrere la coppia e portando l’uomo a riva dove i colleghi Daniele Medri e Lorenzo Pazzaglia erano già accorsi con le attrezzature di soccorso. All’uomo sono state subito praticate le manovre di rianimazione ed è stata praticata la respirazione con bombola d’ossigeno che ha dato subito i suoi segnali positivi con una buona ripresa delle attività respiratorie. Dopo neanche 10 minuti è arrivata anche l’automedica seguita dall’ambulanza. Il personale del 118 è intervenuto constatando un inizio di collasso a seguito di una congestione in acqua, constatando l’efficace lavoro e prontezza del personale di salvamento che ha prestato il primo soccorso. L’uomo è stato poi ricoverato per ulteriori accertamenti all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto anche la Capitaneria di Porto per verbalizzare l’accaduto