“Calzaturiero, per uscire dalla crisi serve un brand che racconti il territorio”: incontro a San Mauro Pascoli

“Il nostro impegno è aiutare il settore della pelletteria e calzature a uscire dalla crisi e rilanciarlo attraverso un processo di transizione sostenibile, coinvolgendo tutti gli operatori del comparto. Contemporaneamente vogliamo accompagnare le imprese nell’internazionalizzazione aggredendo nuovi mercati e partecipando ad Expo di settore. Oggi serve un brand che racconti il territorio, un marchio di qualità di filiera con una sua narrazione riconoscibile nel mondo, come avviene con la Motor Valley”.

Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, sintetizza così l’esito del Tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero del Rubicone, che si è tenuto oggi a San Mauro Pascoli e che ha permesso di fare il punto della situazione. Presenti all’incontro, sindaco e vicesindaca di San Mauro Pascoli, Moris Guidi e Stefania Presti, il sindaco di Gatteo Roberto Pari, l’assessora del Comune di Savignano sul Rubicone Francesca Castagnoli, la consigliera regionale Francesca Lucchi, oltre agli operatori del settore, i sindacati e le associazioni di categoria che fanno parte dal 2018 del Patto per la Valorizzazione e lo Sviluppo del Distretto Calzaturiero.

Il contesto in cui si è arrivati al Tavolo è quello della difficoltà del comparto della moda, che è particolarmente sentita nel settore della pelletteria e calzature, coinvolgendo quindi il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, in cui numerose aziende sono state costrette a chiudere. Mentre gli ammortizzatori sociali a cui hanno fatto ampio ricorso molte aziende, sia industriali che artigianali, si stanno esaurendo. Per questo, la Regione ha condiviso ieri, nel corso della seduta della XI Commissione della Conferenza delle Regioni, la proposta unanime di richiedere al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Industria e del Made in Italy ulteriori finanziamenti degli ammortizzatori sociali in deroga, una semplificazione delle procedure e la certezza attuativa per garantire accessibilità soprattutto alle PMI della filiera.