Bloccata all’interno della banca domenica mattina a San Mauro Mare dopo il prelievo al bancomat

Disavventura per una donna che ieri mattina poco prima delle 10 si era recata a fare Bancomat alla Romagna Banca Bcc di via Marina. È entrata ed a prelevato il contante, ma quando ha mosso per uscire le porte non si riaprivano più. Dopo un attimo di smarrimento ha chiamato al telefono un’amica che vive a due passi e che ha il numero del responsabile di filiale. Il dirigente dello sportello bancario di via Marina ha mosso dalla sua abitazione per liberare “la prigioniera” tramite delle chiavi di porte laterali. Ma anche quelle risultavano irrimediabilmente bloccate. Così è servito l’ausilio dei vigili del fuoco per liberare dall’interno dell’istituto di credito, dopo circa un’ora, la malcapitata cliente.