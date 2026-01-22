Addio a Sergio Neri, il bagnino di San Mauro Mare che inventò le sabbiature

Nella notte, è scomparso Sergio Nicoletti, di 93 anni, “storico bagnino”, di San Mauro Mare. Sergio, con il cugino Neri Nicoletti, per più di mezzo secolo, hanno gestito il bagno Sergio e Neri. Sergio, ha vissuto gli anni d’oro del boom economico, legato al turismo della riviera. Lo stabilimento balneare “Sergio e Neri”, è stato uno delle prime realtà di spiaggia, a proporre “le sabbiature di sabbia”, in un’area riservata, i villeggianti, venivano coperti di sabbia vellutata e per alcuni minuti, si rilassavano sotto questo particolare letto sabbioso. Sergio, si interessava personalmente di questo “particolare servizio” (da anni non più attuabile), per la gioia di tantissimi turisti, in prevalenza tedeschi. Il 93enne Sergio, nato e cresciuto a San Mauro Mare, lascia i figli Nadia, Flavia, Roberto, Boris e Natascia. I generi Gabriele e Simone, le nuore Sonia e Franca, ed i nipoti Lia, Altea ed Andrea. Il funerale, ci sarà sabato 24 gennaio, alle 10 nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti di San Mauro Mare. La camera ardente è stata allestita nel cimitero di Bellaria. Per volontà della famiglia, eventuali offerte, saranno devolute allo I.O.R.