San Mauro Pascoli: premiazioni al “Talento per la scarpa”

Sfilata di giovani promesse della calzatura al cospetto di tre big del settore: Marco Piazzi (Pollini), Riccardo Sciutto (Sergio Rossi), Giuseppe Zanotti. È avvenuto nell’epilogo della 21ª edizione di “Un Talento per la Scarpa”, concorso internazionale di Sammauroindustria per giovani stilisti. La serata a Villa Torlonia, coordinata dal direttore dell’associazione Miro Gori, si è aperta con la presentazione del libro “Vent’anni di talenti” al cospetto dei tre big dello stile: Sciutto e Zanotti in collegamento, Piazzi in presenza insieme al presidente Daniele Gasperini ed al sindaco Garbuglia.

A seguire la premiazione dei 9 segnalati e della 1ª classificata Giulia Meniconi di Calolziocorte (Lecco). «E’ un sogno che si avvera – ha detto la vincitrice – Ho studiato abbigliamento ma le calzature erano la mia strada. Ho lasciato un lavoro sicuro e mi sono iscritta ad una scuola a Milano per iniziare un nuovo percorso. Questa vittoria è un tassello importante per la mia crescita. Otto anni fa avevo partecipato a ‘Un Talento per la scarpa’ ma non era andata bene: adesso sono più matura e felice del traguardo». Premiato anche l’Istituto superiore Marie Curie di Savignano. I lavori partecipanti alle 21ª edizione del Concorso rimangono esposti nella sala delle Tinaie a Villa Torlonia fino al 15 novembre.