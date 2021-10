San Mauro Pascoli e le taglie comode: una scarpa Nike per un 234 di piede alla Fiera di San Crispino

E’ stata presentata sabato pomeriggio all’Apicoltura Praconi Lando & figli la nuova creazione della Creative Lab di Simoncini John Ros. Si tratta di una scarpa da ginnastica Nike perfettamente fedele all’originale e riprodotta, con un numero di piede del 234. L’ha realizzata John Ros Simoncini utilizzando pelle e vetroresina, con cuciture, lacci e colori perfetti. E’ lunga un metro e 55, profonda 58 centimetri, per 65 centimetri di altezza, oltre a disporre di scatola di color rosso in materiale polionda ricoperto, alta un metro e 70 centimetri, profonda 1 metro e alta 60 centimetri. Ora sarà esposta esposta in via Fratelli Bandiera, durante la imminente fiera di San Crispino.

«Ci ho lavorato due mesi – rivela Simoncini – Sono invece titolare di un’azienda da 7 anni a Ponte Ospedaletto di Longiano, dove curo articoli in vetroresina, legno, pelle e altri materiali per accessori moda in legno, oggettistica per la casa e creazioni artigianali personalizzate».