San Mauro Mare, per il vento crolla la protezione in legno del cantiere dell’ex cinema – Gallery

Lavori all’ex cinema Arcobaleno, crolla la struttura in legno di protezione per il forte vento.

Un paio di mesi fa è stata effettuata la demolizione della parte dell’ingresso dell’ex arena estiva; la cui parte per gli spettacoli è stata risistemata negli anni scorsi, dopo l’acquisizione della proprietà da parte del Comune. Ma sul davanti era rimasto il fabbricato che era la porta di accesso al cinema, con la biglietteria e il locale dove erano posizionati la macchina con le bobine dei film e una tettoia.

Sono in corso i lavori per realizzare un centro polifunzionale con sala congressi e ufficio turistico.

Il cantiere è stato colpito in mattinata dal forte vento proveniente dal mare ed è stata completamente abbattuta la barriera in legno costruita per delimitare il cantiere. Al momento non passavano pedoni o automobili. La barriera occupava metà della carreggiata e dopo la caduta la strada, vicino al capolinea dei bus del trasporto pubblico, è diventata inagibile. È stato necessario l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco.