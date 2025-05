Appena 6 minuti dopo la mezzanotte inizia il voto delle giurie dei Paesi per i cantanti dell’Eurovision. Inizio in salita nelle preferenze. San Marino a zero punti fino a quando l’Italia assegna 6 punti al Titano che invece aveva dato il massimo, 12, a Lucio Corsi. Dall’Albania altri 2 voti, 1 da Cipro.