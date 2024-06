Volo di 7 metri: cade dalla tettoia della San Marino Prosciutti, 28enne artigiano in ospedale

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri presso il sito industriale della San Marino Prosciutti a Gualdicciolo a lato della Strada del Lavoro. Il personale dell’unità “antincendio-infortuni sul lavoro” in collaborazione con il tecnico del Dipartimento Prevenzione sezione Sicurezza sul lavoro dell’Iss è intervenuto per un infortunio sul lavoro. A.Z. classe 1996 artigiano italiano, mentre si trovava in piedi su di una tettoia posta al di sopra dell’area di carico e scarico della ditta impegnato al montaggio della tubazione dell’impianto di raffreddamento, per cause in corso di accertamento, causa la rottura di una lastra della copertura cadeva nel vuoto e dopo un volo di circa 7 metri finiva sulla pavimentazione sottostante. Soccorso dal personale del 118 veniva trasportato al Pronto Soccorso della Repubblica di San Marino e successivamente veniva trasferito al nosocomio di Cesena. Al momento la prognosi è di 30 giorni.