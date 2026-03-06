Voli aerei cancellati e chiusura degli scali: tanti i sammarinesi bloccati nel mondo

È in corso una complessa operazione di rimpatrio per una trentina di sammarinesi bloccati a Dubai e nell’area del Golfo a causa della chiusura dello spazio aereo seguita all’escalation militare tra Stati Uniti e Israele, da un lato, e Iran dall’altro. Inoltre il dipartimento Esteri ha ricevuto segnalazioni da Thailandia, Vietnam, Sri Lanka, Maldive e Seychelles, dove altri cittadini del Titano fanno i conti «con cancellazioni o riprogrammazioni dei propri itinerari a causa della chiusura degli scali aeroportuali nei Paesi del Golfo». Intanto la segreteria per gli Esteri continua a monitorare «con la massima attenzione l’evoluzione della situazione e assiste e mantiene contatti costanti con i cittadini che riscontrano difficoltà nei collegamenti aerei a causa della cancellazione o della riprogrammazione di scali negli aeroporti dei Paesi interessati». Trenta i sammarinesi bloccati: venticinque negli Emirati Arabi, due in Qatar, due in Giordania e uno in Oman. Già avvenuto intanto il trasporto di sei persone da Dubai all’Oman». E dalla Segreteria di Stato aggiungono: «Tutti coloro che hanno chiesto assistenza per lasciare nel più breve tempo possibile le zone interessate sono già al di fuori dei confini delle aree colpite ed in attesa del rientro in Repubblica, tramite trasferimenti organizzati dal Dipartimento Affari Esteri o tramite tour operator in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. In via residuale, alcuni cittadini hanno provveduto al rientro di propria

iniziativa. Per informazioni: viaggiareinformati@esteri.sm; 0549.885400 o centrale operativa interforze 0549.888888.

Per quanto riguarda poi le novità del gruppo di sammarinesi fermi nella crociera, Cristina Bianchi è ancora a bordo della nave Msc Euribia assieme al marito Cesare Ceccoli e agli amici Stefania Beccari e Vincenzo Andreini. «La nostra segreteria di Stato per gli Esteri ha organizzato per la giornata di ieri la possibilità di un trasferimento in Oman ma noi abbiamo preferito restare abbinati a Msc. Quanto all’umore generale è buono perché domina un clima di tranquillità».