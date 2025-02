Valpharma, primo outlet nella sede di San Marino e primi prodotti sul mercato Usa

Radici salde sul Titano. E sguardo internazionale. Nel giorno dell’inaugurazione del primo outlet Erba Viva nell’head quarter di San Marino, Alessia Valducci, chairwoman di Valpharma Group ha annunciato che la conquista del mercato americano resta l’obiettivo per far crescere ulteriormente il colosso farmaceutico e nutraceutico, già presente in 70 Paesi nei 5 continenti. L’occasione del taglio del nastro del punto vendita (aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17) ha infatti offerto lo spunto per ampliare gli orizzonti e tracciare un primo bilancio dell’approdo negli States.

«Crediamo in questo progetto, siamo convinti che sia la strada da seguire, strada peraltro che aveva giù indicato mio papà. Quello aperto ora - ha illustrato Alessia Valducci - è un simbolo forte della nostra presenza a San Marino, ma anche nel mondo, Usa compresi». L’obiettivo del mercato a stelle e strisce parte da lontano. L’apertura di una società nei mesi scorsi, la Valpharma Usa, con sede e uffici oltre Oceano, è stato il primo passo. Ora però le strategie di espansione sono partite, spiega l’anima del Gruppo, «con una serie di 5 prodotti appena immessi in vendita e dedicati espressamente al mercato americano a marchio Erba Vita».

La vocazione internazionale fa parte del dna di una realtà che raggruppa tre società (Valpharma spa, Valpharma International spa e appunto Erba Vita Group spa), il cui core business è orientato alla salute e al benessere delle persone, ma l’essere parte del territorio tra Titano e la Romagna resta il fulcro di tutto. E non a caso, come ha rimarcato Alberto Vitez, chief operating officer presso ValpharmaGroup, l’apertura dell’outlet è stata vista come «parte della nostra casa che prende sempre più forma». Il riferimento è al quartier generale in ristrutturazione nell’ex Palace Hotel che ospita gli uffici e parte della produzione, dove è stata allestita anche una “stanza dei ricordi” che, tra foto e documenti, «racchiude la nostra storia». Una storia comune dove il confine tra management e personale si fonde. «Quello intrapreso è un cammino che riguarda tutti noi insieme» afferma Alessia Valducci che per il taglio del nastro inverte il cerimoniale. L’inaugurazione non avviene secondo i canoni tradizionali, davanti ai dipendenti, ma il personale diventa lo sfondo. Come a dire, siamo una squadra, dove peraltro non esiste differenza di genere: i 450 collaboratori sono infatti equamente divisi tra uomini e donne. La parità insomma è concreta.