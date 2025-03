Una moneta da collezione, per celebrare la presenza di San Marino, all’Expo di Osaka 2025. Poste San Marino ha voluto dedicare alla manifestazione, in partenza il prossimo 13 aprile, l’emissione di una moneta fior di conio da collezione, dal valore di 10 euro. Il rovescio della moneta raffigura un ramo di ciliegio, come omaggio al Sol Levante, il cui albero di ciliegio (Sakura) è un simbolo distintivo. Le emissioni saranno disponibili, a partire da oggi, sul sito ufficiale di Poste San Marino.