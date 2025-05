Tutta San Marino tifa per “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte: “Se vinciamo pronti all’Eurovision”

Per i bookmaker stranieri in pole position ci sarebbero gli svedesi Kaj tallonati dall’Austria in gara con “Wasted Love” di JJ, anche se per gli scommettitori italiani della Snai è dato per favorito. Ad ogni modo Gabry Ponte, che debutterà stasera all’Eurovision in rappresentanza di San Marino, è inserito nel lotto di chi può ambire alla vittoria. Cosa che comporterebbe l’organizzazione dell’edizione del prossimo anno in mano al Titano. Dove eventualmente? «Dalle Alpi a Lampedusa passando per la provincia di Rimini». Non mette limiti geografici il segretario di Stato al turismo, Federico Pedini Amati, quando gli si chiede dove organizzerà l’Eurovision 2026, ovvero l’edizione numero 70, in caso di vittoria alla sfida canora in programma da oggi a Basilea.