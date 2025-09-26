Turismo a San Marino, verso la soglia dei 2 milioni di visitatori

SAN MARINO. «I dati diffusi dall’Ufficio Statistica e presentati nell’annuale incontro con il Fondo Monetario Internazionale attestano un andamento positivo del turismo nella Repubblica di San Marino: nel periodo gennaio-agosto è stato registrato l’arrivo di 1.501.107 visitatori, +1.73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ dunque possibile prevedere come, ancora una volta, il numero dei turisti annui superi la soglia dei 2 milioni». A dirlo è il segretario al Turismo Federico Pedini Amati nell’ambito della Giornata Mondiale del Turismo 2025. «L’aumento», aggiunge, «testimonia una vitalità crescente e conferma come la Repubblica di San Marino, il suo Centro Storico patrimonio dell’Umanità UNESCO e i nove Castelli continuino a rappresentare una meta attrattiva in grado di coniugare patrimonio storico e innovazione nell’offerta».