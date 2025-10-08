Ttg Rimini, San Marino in vetrina alla Fiera del Turismo

Collocata geograficamente vicina a Rimini, proprio al principale polo fieristico romagnolo promuoverà la propria immagine a livello mondiale. La Repubblica di San Marino sarà infatti nuovamente protagonista alla 62ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini, il principale evento italiano dedicato ai professionisti del turismo che si svolgerà da oggi a venerdì.

Con oltre 2.800 espositori e più di 1.000 buyer provenienti da oltre 80 Paesi, TTG Travel Experience si conferma la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, un luogo d’incontro privilegiato per operatori internazionali, destinazioni e aziende del comparto travel. Un palcoscenico in cui l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino sarà presente con un’area espositiva di 112 mq all’interno del Padiglione C5 – Stand 240-303, per promuovere l’unicità della destinazione sammarinese e le sue esperienze di viaggio autentiche. Nell’occasione verranno illustrate le nuove proposte turistiche per il 2026 puntando sul turismo culturale, con i percorsi tra le iconiche Tre Torri e le antiche contrade medioevali e sul turismo outdoor, con l’itinerario religioso alla scoperta del Cammino del Santo Marino. Non mancherà il focus sugli eventi di punta del calendario annuale della Repubblica, quali le Giornate Medioevali e il Natale delle Meraviglie.

All’interno dello stand saranno presenti 12 operatori sammarinesi impegnati nella promozione e commercializzazione delle offerte turistiche della destinazione attraverso incontri b2b con buyer internazionali: Ace Tour, Azimut Tour Operator, Grand Hotel San Marino Group, Itinerari Viaggi, Mayflower Tour Operator, Numerouno, Prima Tour, San Marino Destination, San Marino Welcome, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi.