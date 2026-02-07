Tentata scalata alla Banca di San Marino, il Tribunale dispone arresti e sequestri

Fioccano arresti e sequestri, nei confronti di cittadini sammarinesi e non, nell’ambito dell’indagine sulla tentata scalata alla Banca di San Marino. Il primo obiettivo delle misure messe in atto è scongiurare la fuga delle persone coinvolte in una situazione che ha i contorni dello scandalo. Gli accertamenti proseguono nel massimo riserbo. Motivo per cui, come spiega un comunicato diramato ieri dal dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, non viene specificato il numero di persone che sono state raggiunte da misure cautelari personali né a maggior ragione le loro generalità. Le accuse agli indagati sono tuttavia pesantissime: attentato contro l’integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia all’autorità.

In capitoli precedenti

Ma facciamo un passo indietro ricostruendo i punti chiave di quanto accaduto tra fine 2024 e l’inizio del 2026. Il gruppo bulgaro Starcom Holding, guidato dall’imprenditore Assen Christov (patron anche di EuroHold), ha tentato di acquistare la quota di maggioranza della Banca di San Marino. La scalata è stata tuttavia bloccata nell’ottobre 2025, quando la Banca centrale di San Marino (Bcsm) ha ufficialmente negato l’autorizzazione all’operazione. Quanto ai risvolti giudiziari, la questione è finita sotto inchiesta per “presunta corruzione e amministrazione infedele”. Per conseguenza sono stati eseguiti arresti legati a una presunta tangente da un milione di euro e a bonifici sospetti intercettati dall’antiriciclaggio, aggiungendo contorni piú foschi a una vicenda già degna di un thriller al cardiopalma.

Nuovi interrogativi