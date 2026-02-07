Tentata scalata alla Banca di San Marino, il Tribunale dispone arresti e sequestri

Fioccano arresti e sequestri, nei confronti di cittadini sammarinesi e non, nell’ambito dell’indagine sulla tentata scalata alla Banca di San Marino. Il primo obiettivo delle misure messe in atto è scongiurare la fuga delle persone coinvolte in una situazione che ha i contorni dello scandalo. Gli accertamenti proseguono nel massimo riserbo. Motivo per cui, come spiega un comunicato diramato ieri dal dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, non viene specificato il numero di persone che sono state raggiunte da misure cautelari personali né a maggior ragione le loro generalità. Le accuse agli indagati sono tuttavia pesantissime: attentato contro l’integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia all’autorità.