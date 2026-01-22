Svolta a San Marino: l’Icee diventa legge

L’Icee diventa legge. «Un passo storico per politiche sociali più mirate». Via libera definitivo al diritto all’accesso a strumenti di protezione sociale e prestazioni agevolate «mediante l’individuazione dei soggetti o dei nuclei familiari ai quali rivolgere in via prioritaria un intervento pubblico». L’esame del progetto di legge sull’Icee (indicatore della condizione economica per l’equità) ha tenuto banco ieri in Consiglio Grande e Generale culminando nella sua approvazione con 37 voti favorevoli e 11 astenuti.