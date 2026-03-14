Starcom Holding e la scalata alla Banca di San Marino: “Il piano parallelo? La mossa di un gruppo contrario all’Ue”

«Il “piano parallelo”? Solo una costruzione elaborata da un gruppo che si oppone all’accordo Ue». Lo sostiene l’investitore bulgaro, Assen Christov, alle redini di Starcom Holding, il quale affida le sue riflessioni al sito EUalive, dopo la fallita scalata al 51% della Banca di San Marino. Un’operazione, iniziata nel 2025, che ha poi destato sospetti giudiziari e sequestri di fondi, trasformandosi in un caso internazionale degno di un giallo. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla vicenda che fa tremare il Titano, scaturiti dalle tremila pagine, ormai desecretate.