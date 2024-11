“Sono andato a spalare il fango in carrozzina a Forlì”: la storia di Simone Baldini a “Nuovi eroi” su Raitre

Seconda settimana di programmazione per la nuova stagione di “Nuovi Eroi”, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, sarà in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20.15 e il sabato alle 20.35 su Rai3. Tra le storie di questa settimana quella del sammarinese Simone Baldini (lunedì 18 novembre), l’atleta paralimpico che nel 2023 – quando l’alluvione ha devastato la Romagna, è stato in prima linea a Forlì, insieme a molti volontari, per aiutare le popolazioni colpite a spalare il fango.