Simona Ventura alla direzione artistica (e conduttrice) del San Marino Song Contest

Il San Marino Song Contest si affida a Simona Ventura con un ruolo di primo piano per le edizioni del 2027 e del 2028. La conduttrice condividerà la direzione artistica con Massimo Bonelli e sarà direttamente impegnata nell’ideazione e nella costruzione televisiva delle semifinali e della finale di marzo 2027, assumendo anche la conduzione della serata conclusiva.

Sono già iniziate le selezioni di Dreaming San Marino Song Contest, il percorso

internazionale di ricerca e valorizzazione dei talenti che sta raccogliendo centinaia di candidature di artisti provenienti da numerosi Paesi del mondo. A coordinare questa articolata attività è Denny Montesi, impegnato nella gestione delle candidature e nell’organizzazione delle selezioni internazionali, in collaborazione con la direzione artistica e con l’intera squadra di San Marino Rtv.

Il 17 novembre a Milano si terrà una riunione operativa per definire l’organizzazione complessiva delle diverse fasi del progetto, il calendario degli

appuntamenti, le iniziative promozionali e i grandi eventi che accompagneranno il percorso verso marzo. Le semifinali del 3 e 4 marzo e la finale del 6 marzo 2027 rappresenteranno il momento culminante della manifestazione. La serata conclusiva decreterà l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2027.

Partner fondamentale dell’intera operazione è la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, con il sostegno e la condivisione dell’intero Congresso di Stato.

«Con Simona Ventura e Massimo Bonelli vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità», spiega il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio, «dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante. Simona sarà protagonista della direzione artistica, della costruzione delle serate e della conduzione della finale. Un ringraziamento particolare va al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, alla Segreteria di Stato per il Turismo e all’intero Congresso di Stato, per il sostegno e la condivisione di un progetto che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione internazionale della Repubblica. Insieme a Denny Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV stiamo costruendo un percorso che guarda già al 2028, con l’ambizione di rendere San Marino un punto di riferimento sempre più riconoscibile nel panorama dei grandi eventi musicali europei».

Il progetto proseguirà, dopo l’Eurovision Song Contest 2027, con la preparazione della partecipazione al Junior Eurovision Song Contest in Armenia, confermando l’attenzione di San Marino RTV anche verso i giovanissimi talenti.