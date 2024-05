Verso le elezioni, c’è un caso davvero particolare di un candidato in lizza... in due campi da gioco. Si tratta di un esponente Forza Italia e nelle elezioni dell’8-9 giugno sarà candidato sia a sindaco in Italia, nel comune di Monte Grimano Terme, provincia di Pesaro Urbino, sia come deputato a San Marino. Il caso più unico che raro è quello di Elia Rossi, nato a Cattolica 41 anni fa, ma cittadino sammarinese da parte di padre.