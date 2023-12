Sciacallo dorato ferito e salvato da un veterinario. Evento eccezionale a San Marino

SAN MARINO. Un veterinario di San Marino salva uno sciacallo dorato impallinato dai cacciatori e intrappolato in un laccio d’acciaio. È il primo esemplare recuperato in Emilia Romagna in grado di tornare libero. Il radiocollare che indosserà fornirà informazioni sulla sua specie. Sembra una favola la storia raccontata dal Cras di Rimini (Centro recupero animali selvatici). Tutto ha inizio il 21 novembre quando un cittadino chiama per una “volpe” intrappolata in una rete. Giunti sul posto, i volontari realizzano che l’animale è uno sciacallo dorato, intrappolato nel laccio d’acciaio di un bracconiere. L’animale viene liberato non senza difficoltà «a causa dell’intreccio di cavi e del dolore». Unica soluzione la corsa verso il veterinario Danilo Lanci al Centro veterinario sammarinese dove le lastre, oltre alla ferita alla zampa anteriore, evidenziano diversi pallini da caccia. Dopo lunghe cure, il canide torna così in forma da ribaltare la cuccia a suon di morsi finché viene liberato come primo sciacallo dorato recuperato in regione e in grado di tornare libero. I tecnici della Rer (rete ecologica regionale), Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e l’Università di Udine decidono di applicare un radiocollare per seguire per qualche mese i suoi spostamenti e ricevere informazioni sulle abitudini della specie. Era giovedì scorso, quando Primo Malatesta, questo il suo nome, è tornato in libertà veloce come il vento «insieme a tutti i buoni pensieri dei volontari».