San Marino, visita del Papa: negozi chiusi, no al vetro e centro sgomberato dai dehor

La Repubblica di San Marino stringe i tempi sui preparativi per la visita di Papa Leone XIV, atteso sul Titano il prossimo sabato 22 agosto. Per gestire la maestosa affluenza di fedeli e garantire la massima sicurezza, il governo ha firmato il Decreto-Legge n. 121, che introduce una serie di regole stringenti per le attività commerciali del centro storico. Nella mattinata di sabato, dalle 7:00 alle 13:00, i negozi al dettaglio dovranno restare chiusi al pubblico, pur con l’invito della Segreteria all’Industria a mantenere le vetrine illuminate per preservare il decoro urbano. Sarà invece consentita la sola attività di bar e la vendita di generi alimentari nei negozi di vicinato per assicurare i servizi essenziali.

Il piano d’ordine pubblico prevede anche lo sgombero totale di dehor, tavolini e strutture esterne: nelle vie e piazze nevralgiche del centro lo sgombero scatterà dalle 23:00 di venerdì 21 agosto fino alle 14:00 di sabato, mentre su Piazzale Lo Stradone i lavori di rimozione partiranno già dalla mezzanotte di giovedì 20. Strette severe arrivano pure sulla vendita di bevande: stop ad asporto e consumo all’aperto in bottiglie di vetro, lattine e metallo. Ai varchi di filtraggio per Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis sarà inoltre vietato introdurre borracce rigide, oggetti taglienti, caschi e bombolette spray. A vigilare sulle disposizioni saranno le forze dell’ordine, con sanzioni da 600 a 1.000 euro per i trasgressori.