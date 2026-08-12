San Marino, visita del Papa: al via il ritiro dei pass

In vista della visita di Papa Leone XIV a San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha comunicato le modalità per il ritiro dei pass d’accesso. Tutti coloro che hanno prenotato il proprio ingresso tramite il portale IOL, le Giunte di Castello o la Diocesi dovranno recarsi al Centro Accrediti Unico, allestito presso la Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore in Piazza Mercatale 21. Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026, dalle 10:00 alle 21:30.

Per il ritiro è obbligatorio esibire un documento d’identità ed è consentito ritirare il pass anche per i propri familiari stretti, ossia genitori, coniuge, figli e fratelli. La Segreteria sottolinea che il tagliando cartaceo, insieme al documento di riconoscimento, sarà l’unico titolo valido per accedere a Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis: chi non ritirerà il pass nei giorni stabiliti non potrà fare ingresso all’area dell’evento. Al momento della consegna verranno inoltre fornite tutte le informazioni utili relative ai parcheggi e ai servizi navetta predisposti per l’occasione.