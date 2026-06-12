San Marino, violenze ripetute sulla compagna: 31enne condannato a un anno

Ripetute violenze e maltrattamenti fisici verso la partner: un anno di prigionia a un 31enne italiano. Fissato il risarcimento di mille euro all’Authority per le pari opportunità, costituita parte civile tramite l’Avvocatura dello Stato, oltre alla copertura delle spese legali. La pronuncia di condanna, emessa nei giorni scorsi dal giudice di San Marino, Adriano Saldarelli, è a carico di un giovane veneto, residente a Marostica, comune limitrofo a Bassano del Grappa, in quanto ritenuto colpevole di reati di maltrattamenti e percosse, commessi ai danni della compagna, una cittadina slovacca residente a San Marino. In parallelo, per l’imputato, resta pendente in Italia un procedimento per comportamenti analoghi.