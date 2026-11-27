Violenza e molestie nei luoghi di lavoro, il Consiglio approva la legge con procedura d’urgenza. Ampliata la definizione delle discriminazioni. Potenziate garanzie di riservatezza e tutele economiche per le vittime. E infine il riconoscimento della giusta causa di dimissioni. In presenza di una formale denuncia o querela per tali fatti, si potrà interrompere immediatamente il rapporto senza obbligo di preavviso, anche in assenza di una pronuncia definitiva dell’Autorità giudiziaria. La procedura, affidata all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive attraverso un apposito modulo riservato, garantisce specifiche tutele della riservatezza e consente l’accesso alle liste speciali di mobilità o disoccupazione e alle relative indennità di sostegno, nei casi previsti.

Traguardo storico

Dopo quattro rinvii, che avevano suscitato qualche polemica, il dado è tratto. Il testo approvato è il risultato di un percorso di confronto avviato nell’ambito del Piano Nazionale Pluriennale per l’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro, adottato dal Congresso di Stato nel marzo 2024. Il lavoro del Tavolo Tecnico, al quale hanno partecipato Governo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, ha consentito così di giungere a una formulazione condivisa il 29 maggio scorso. Il provvedimento, approdato in Aula proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cadeva il 25 novembre, è stato ammesso alla procedura d’urgenza all’unanimità, con 50 voti favorevoli. Nessuna voce fuori dal coro, nessuna obiezione. Nel dettaglio il testo rappresenta il primo intervento normativo organico della Repubblica in attuazione della Convenzione numero 190 dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

I cambiamenti

Tra le novità, spicca l’introduzione di una definizione più ampia di violenza e molestie, che - nell’epoca dei leoni da tastiera - comprende anche le condotte messe in atto attraverso strumenti informatici e digitali, e il rafforzamento delle garanzie di riservatezza e delle tutele economiche per le vittime. Molto significativa anche l’introduzione di un congedo retribuito fino a cento giorni lavorativi. Un periodo, questo, fruibile anche in forma frazionata nell’arco di tre anni, per lavoratori subordinati e autonomi inseriti in percorsi di protezione certificati dall’Istituto sicurezza sociale, con piena copertura economica e previdenziale. Al contempo le tutele vengono allargate ai dipendenti della pubblica amministrazione. Ma non è tutto perché viene previsto anche un monitoraggio degli effetti della normativa a dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

La riflessione