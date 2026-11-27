Violenza e molestie nei luoghi di lavoro, il Consiglio approva la legge con procedura d’urgenza. Ampliata la definizione delle discriminazioni. Potenziate garanzie di riservatezza e tutele economiche per le vittime. E infine il riconoscimento della giusta causa di dimissioni. In presenza di una formale denuncia o querela per tali fatti, si potrà interrompere immediatamente il rapporto senza obbligo di preavviso, anche in assenza di una pronuncia definitiva dell’Autorità giudiziaria. La procedura, affidata all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive attraverso un apposito modulo riservato, garantisce specifiche tutele della riservatezza e consente l’accesso alle liste speciali di mobilità o disoccupazione e alle relative indennità di sostegno, nei casi previsti.