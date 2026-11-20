Nei tribunali di San Marino, l’uomo è stato condannato per la prima volta anche a un anno e sei mesi di prigionia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nonostante la condanna, James ha continuato infatti a circolare liberamente sul Titano e a lavorare con incarichi temporanei nelle cucine e mense degli asili nido pubblici sammarinesi. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere dei Cappuccini, dove sta scontando la pena ricevuta in Italia che terminerà il 22 dicembre 2029.

Questo ulteriore procedimento e la relativa condanna riguardano le dichiarazioni non veritiere rese nei documenti amministrativi e nelle procedure locali, come le autocertificazioni, tese a mascherare o a non far emergere precedenti e posizione con la giustizia, in una vicenda che aveva già sollevato polemiche tra Italia e Titano circa la gestione e circolazione delle informazioni sui precedenti per reati sessuali. Un nodo che ha suscitato l’indignazione di molti genitori, pronti a costituirsi in comitato, per presentare sette istanze d’arengo discusse nel gennaio dell’anno successivo. Di queste solo tre hanno ricevuto il via libera: dare piena esecuzione all’articolo 6 (Educazione dei minori) della Convenzione di Lanzarote nelle scuole; implementare i controlli sui lavoratori assunti a contatto con i minori, nel Settore pubblico allargato; rafforzare i controlli sui lavoratori assunti a contatto con i minori nel settore privato. Bocciata tra l’altro la richiesta di registri speciali e modifiche al casellario: l’inserimento di indagati privi di condanna definitiva violerebbe la presunzione di innocenza. Inoltre, la creazione di database dedicati rappresenterebbe una schedatura contraria ai principi dell’ordinamento e alla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, dato che polizia e magistratura hanno già accesso al casellario.