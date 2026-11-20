Ulteriori sviluppi giudiziari legati alla posizione di Steven Raoul James, sammarinese già condannato in Italia per reati di violenza sessuale su minori commessi in un camp estivo a Carpegna nel 2021. La squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato il giovane, all’epoca 26enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre aveva varcato il confine diretto a Riccione per assistere a una partita di calcio dei “pulcini”.
Nei tribunali di San Marino, l’uomo è stato condannato per la prima volta anche a un anno e sei mesi di prigionia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nonostante la condanna, James ha continuato infatti a circolare liberamente sul Titano e a lavorare con incarichi temporanei nelle cucine e mense degli asili nido pubblici sammarinesi. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere dei Cappuccini, dove sta scontando la pena ricevuta in Italia che terminerà il 22 dicembre 2029.