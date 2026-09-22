San Marino, violenza di genere, crescono i casi: 49 quelli arrivati all’Autorità giudiziaria

Creazione di strutture protette per le vittime della violenza di genere, prevenzione nelle scuole, contrasto al bullismo e aggiornamento delle tecniche investigative di fronte alle angherie commesse attraverso social e strumenti digitali. Sono le proposte del segretario agli Esteri, Luca Beccari durante il recente riferimento del Congresso di Stato riguardante i dati aggiornati in merito ai casi di violenza di genere. In primo paino finiscono i dati elaborati dalla gendarmeria: i casi giunti all’Autorità giudiziaria sono 48 nel 2022, 36 nel 2023, 39 nel 2024 e 49 nel 2025 mentre le segnalazioni alle forze dell’ordine e ai servizi competenti sono rispettivamente 70, 62, 97 e 73.

Il segretario invita però a non leggere questi numeri come un normale andamento statistico perché una segnalazione non corrisponde necessariamente a un reato e una parte delle violenze può ancora rimanere sommersa. L’aumento riflette anche una maggiore consapevolezza sociale e una crescente attenzione anche verso i soprusi psicologici, economici e digitali, comprese le condotte persecutorie e il controllo coercitivo. «Nel tempo è stato messo a punto un buon sistema di attenzione e ascolto», afferma Beccari, indicando nella crescita delle segnalazioni uno dei risultati più importanti ottenuti. Ribadito il ruolo dell’Ufficio violenza di genere e contro i minori della gendarmeria, della stanza protetta “Una stanza per te”, della formazione svolta con l’Arma dei carabinieri e del lavoro coordinato tra forze dell’ordine, Iss, Tribunale e Authority per le Pari Opportunità.