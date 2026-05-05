San Marino. Violento scontro frontale vicino al confine, un ferito grave

Violento scontro frontale verso le 19, sulla Strada del Marano, a poca distanza dal confine tra Italia e Repubblica di San Marino. Coinvolte due vetture, entrambe con targa del Titano. Secondo le prime ricostruzioni, una Panda viaggiava in direzione mare quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone che procedeva in direzione opposta verso Faetano. L’utilitaria ha terminato la sua corsa nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere l’automobilista ferito al volante della Panda. Medicato dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Ferito anche il conducente del furgone, ma pare in modo più lieve. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.