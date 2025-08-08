San Marino verso l’autonomia energetica: “Accordo storico per il fotovoltaico”

«Mireranno a potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico e alle tecnologie consolidate, sfruttando al meglio le superfici disponibili. Intendiamo anche incentivare l’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati attraverso programmi di riqualificazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Stiamo esplorando soluzioni innovative per lo stoccaggio dell’energia e la creazione di comunità energetiche che permettano una gestione più razionale e distribuita delle risorse. L’obiettivo è di incrementare in maniera significativa l’autonomia energetica abbattendo al contempo le emissioni e promuovendo nuove professioni verdi».

«Continueremo a lavorare sulla semplificazione burocratica per le imprese e sull’attrazione di investimenti in settori ad alto valore aggiunto, come le tecnologie pulite, la ricerca e sviluppo, la finanza innovativa e il turismo di qualità. Proseguiremo altresì sulla strada dell’autonomia energetica attraverso la realizzazione o l’acquisizione di altri progetti. Focus rilevante sarà posto sullo sviluppo di nuove competenze attraverso la formazione professionale in linea con le esigenze del mercato. Intendiamo anche rafforzare il dialogo con l’Italia per il coordinamento delle politiche attive del lavoro, il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali e la promozione di progetti comuni per l’inclusione sociale. San Marino Innovation proseguirà la sua azione per creare un ecosistema favorevole all’innovazione, incentivando startup e imprese i-tech e promuovendo la formazione Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per le nuove generazioni. L’obiettivo primario è rendere San Marino hub per talenti e imprese che cercano un ambiente dinamico, sicuro e ben collegato ma con una qualità di vita elevata».