San Marino verso l’autonomia energetica: “Accordo storico per il fotovoltaico”

«Mireranno a potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico e alle tecnologie consolidate, sfruttando al meglio le superfici disponibili. Intendiamo anche incentivare l’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati attraverso programmi di riqualificazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Stiamo esplorando soluzioni innovative per lo stoccaggio dell’energia e la creazione di comunità energetiche che permettano una gestione più razionale e distribuita delle risorse. L’obiettivo è di incrementare in maniera significativa l’autonomia energetica abbattendo al contempo le emissioni e promuovendo nuove professioni verdi».