San Marino, vandali al cimitero di Montegiardino: vernice azzurra su oltre 40 tombe

Vandalismi al cimitero di Montegiardino dove una cinquantina di tombe sono state imbrattate con vernice azzurra. Nel mirino di uno o più ignoti è finita, nei giorni scorsi, la zona più antica nel camposanto del Castello di Montegiardino dove, senza una logica apparente né rivendicazioni politiche, o moventi ideologici specifici sono state tinte lapidi, basamenti e steli ma anche iscrizioni funerarie e muri. Per farlo, sono stati utilizzati pennelli e mani nude. Sul caso sono ancora in corso le indagini della gendarmeria: nessuna ipotesi è esclusa anche se, stando a quanto trapelato, al momento si tenderebbe a propendere per l’azione di una persona con disturbi psichici. Ad avvalorare l’ipotesi il fatto che sono state colpite, senza distinzione, tombe di uomini e donne. Dopo aver effettuato i rilievi del caso, la gendarmeria passerà al vaglio i sistemi di sorveglianza presenti nella zona.