San Marino, vaccini contro l’influenza: via alla campagna con due Open Day

San Marino
  • 18 settembre 2026
San Marino, vaccini contro l’influenza: via alla campagna con due Open Day

Due Open Day senza necessità di prenotazione, sedute su prenotazione per adulti e appuntamenti dedicati ai minori in età pediatrica nei mesi di ottobre, novembre e dicembre: a San Marino prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2026, con un messaggio rivolto a tutti. Proteggersi dall’influenza significa prendersi cura della propria salute e contribuire alla tutela delle persone più fragili.

La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione utile per proteggere sé stessi, i propri familiari e la comunità, contribuendo anche a ridurre l’impatto dell’influenza sui servizi sanitari durante i mesi di maggiore circolazione dei virus respiratori. Sono previsti due Open Day antinfluenzali, per i quali non è necessaria la prenotazione, nelle giornate di: 8 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 12 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30. Gli Open Day si svolgeranno all’ambulatorio vaccinazioni al piano -1 (Scala “F”) dell’Ospedale di Stato, di fronte alla mensa.

Prenotazioni tramite Cup

Sono inoltre previste sedute vaccinali con prenotazione tramite Cup, contattando il numero 0549 994889, che si terranno nelle seguenti date: 22 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 29 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 19 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 26 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; Per i minori in età pediatrica sono previste sedute dedicate, sempre con prenotazione tramite CUP al numero 0549 994889, nelle giornate di: 19 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 30 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 20 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 27 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00.

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