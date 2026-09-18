San Marino, vaccini contro l’influenza: via alla campagna con due Open Day

Due Open Day senza necessità di prenotazione, sedute su prenotazione per adulti e appuntamenti dedicati ai minori in età pediatrica nei mesi di ottobre, novembre e dicembre: a San Marino prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2026, con un messaggio rivolto a tutti. Proteggersi dall’influenza significa prendersi cura della propria salute e contribuire alla tutela delle persone più fragili.

La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione utile per proteggere sé stessi, i propri familiari e la comunità, contribuendo anche a ridurre l’impatto dell’influenza sui servizi sanitari durante i mesi di maggiore circolazione dei virus respiratori. Sono previsti due Open Day antinfluenzali, per i quali non è necessaria la prenotazione, nelle giornate di: 8 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 12 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30. Gli Open Day si svolgeranno all’ambulatorio vaccinazioni al piano -1 (Scala “F”) dell’Ospedale di Stato, di fronte alla mensa.