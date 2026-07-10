San Marino. Uomo aggredito da un branco di ragazzi: calci e pugni, ha una costola rotta

L’episodio si è consumato nella tarda serata di mercoledì scorso in via Giacomini, a San Marino Città. Qui, stando alle lamentele di molti residenti, sarebbero la norma sgommate e clacson suonati all’impazzata fino a notte fonda. Nella lista delle criticità non mancherebbero vandalismi contro i veicoli parcheggiati, che vengono rigati provocando danni molto ingenti tra schiamazzi, bestemmie e corse contromano in sella a motorini truccati, oltre a diversi atti di bullismo, in particolare contro un coetaneo. Uno scenario che avrebbe fatto perdere la pazienza al 46enne, sposato con una cittadina sammarinese, in compagnia della quale stava passeggiando. Di fronte ai suoi richiami, i ragazzini - che da quanto filtrato sarebbero in parte del Titano e in parte dei territori limitrofi, come Verucchio e la frazione leontina di Pietracuta - in un primo momento non avrebbero reagito per poi sorprendere l’uomo alle spalle con l’obiettivo di impartirgli una “lezione”. Una volta crollato al suolo, è stato tempestato di calci e pugni sotto gli occhi atterriti della moglie. E alla fine qualcuno, sporgendosi da un’auto, avrebbe anche estratto un’arma (forse giocattolo, forse un esemplare ad aria compressa) per intimidire la coppia prima di dileguarsi facendo perdere le proprie tracce assieme al gruppo.