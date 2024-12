San Marino, un tir carico di aiuti per l’Ucraina da “Carità Senza Confini”

Da Carità Senza Confini un tir di aiuti per l’Ucraina, con il materiale giunto a destinazione domenica primo dicembre.

“Sono state tante le persone - si legge in una nota - che si sono sentite coinvolte per realizzare la spedizione; Carità Senza Confini desidera ringraziare tutti e spera di non dimenticare nessuno di quelli che hanno aiutato a concretizzare la donazione.

Il lungo tir, che è partito martedì 26 Novembre, conteneva materiale sanitario: i medicinali, i pannoloni forniti dalla Croce Rossa Sammarinese e le seggiole a rotelle donate dall’Istituto di Sicurezza Sociale; le confezioni di crema antidolorifica TraumaDol della Ditta Gowell Srl, le mascherine autofiltranti ricevute dalla Ditta Alutitan-Chiesanuova. Il Colorificio Sammarinese ha devoluto a questa operazione un generoso quantitativo di vernici; la Ditta Gattei ha donato sanitari, la Ditta BTL ha generosamente destinato alla spedizione capi di abbigliamento; la Caritas Sammarinese ha contribuito con abbigliamento invernale e prodotti alimentari raccolti in collaborazione con gli organizzatori della colletta alimentare.

Nella sede di raccolta di Carità Senza Confini sono arrivati tanti pacchi di privati, inoltre si sono potuti raccogliere i letti, le coperte e i comodini dismessi dalla Colonia Sammarinese di Marina di Pinarella.

Tutto il materiale, così eterogeneo, è stato selezionato, impacchettato e preparato per la spedizione dai volontari e le volontarie di Carità Senza Confini; la Ditta Tecno Lift ha gratuitamente fornito un muletto necessario per caricare tutta la merce.

Quando è giunto il grosso camion ucraino, finalmente capace di trasportare tutto quanto era stato allestito, si è presentato un problema logistico: il mezzo difficilmente sarebbe potuto entrare ed uscire senza problemi dalla sede dell’attuale deposito. Ma quando ci si muove nell’ambito della assistenza, c’è sempre la certezza di ricevere una mano e così la ditta Ercolani ha coinvolto i suoi uomini che hanno risolto la situazione e in poco tempo hanno caricato tutto, anche i giochi che forse porteranno un sorriso a quei bambini che vedono oggi solo guerra e distruzione. Carità Senza Confini, nella speranza che finalmente si ponga termine a questo doloroso conflitto, ringrazia tutti coloro che si sono sentiti coinvolti e trasmette a tutti anche il sentito ringraziamento degli amici ucraini che oggi sono in così grave difficoltà”.