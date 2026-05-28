San Marino, un parco intitolato alla maestra Jenni e un murale firmato dai suoi alunni

Un parco dedicato alla compianta maestra Jenni. Si terrà il prossimo 31 maggio alle 15, presso la scuola “Il Mulino” di Faetano, la Festa di primavera dedicata alla memoria della maestra Jenni Tamagnini, scomparsa lo scorso anno. Una giornata, patrocinata dalla segreteria per l’Istruzione e organizzata in collaborazione con la Giunta di Castello, per ricordare una figura profondamente amata dalla scuola e dall’intera comunità, attraverso un progetto di cittadinanza che unisce educazione e pace. Nel corso dell’evento il parco verrà ufficialmente dedicato a Jenni e saranno inaugurati il nuovo gioco da esterno, donato in sua memoria e il murale realizzato dagli alunni, simbolo del percorso educativo ispirato ai valori della pace. Sarà inoltre allestito uno spazio espositivo con i lavori creati durante l’anno insieme a Carlos Ceci, esperto di mediazione del patrimonio culturale sammarinese e didattica museale, mentre l’Istituto musicale sammarinese accompagnerà alcuni momenti della festa.