San Marino, un francobollo per celebrare la vittoria della Nazionale in Nations League

Poste San Marino, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), celebra la Nazionale di Calcio di San Marino, con l’emissione di un francobollo commemorativo appartenente alla serie postale “Sport”, filone tematico che unisce la tradizione filatelica sammarinese ai valori universali dello sport.

Il progetto nato dalla sinergia tra Poste San Marino e FSGC celebra il memorabile successo del 18 novembre 2024, quando la Nazionale di San Marino ha conquistato una vittoria storica nel Gruppo D della UEFA Nations League, assicurandosi la promozione al Gruppo C e scrivendo una pagina indimenticabile nella storia sportiva del Paese. Un risultato che ha suscitato entusiasmo e riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale.

Il francobollo, ritrae la maglia ufficiale della squadra su uno sfondo azzurro ed è emesso in tiratura limitata di 25.000 esemplari, ciascuno dal valore di 4,95 euro. Per la prima volta nella storia filatelica sammarinese, è stata utilizzata la carta adesiva floccata, un supporto innovativo che offre ai collezionisti un prodotto unico nel suo genere.

Il francobollo celebrativo sarà disponibile a partire da martedì 18 novembre 2025 sul sito ufficiale www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.