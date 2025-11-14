San Marino, un fondo per i nuovi nati e più valore al caregiver

Culle vuote, la segreteria con delega alla Famiglia ha rilanciato ieri in commissione congiunta (I e IV) l’impegno nella lotta contro la denatalità. Tra le azioni in campo, oltre a un convegno ad hoc, mentre si valuta l’istituzione di un fondo pro natalità viaggiando verso il riconoscimento giuridico e contributivo della figura del caregiver familiare. «Il fenomeno della crisi demografica – affermano dalla segreteria - testimonia le difficoltà che molte famiglie affrontano: l’instabilità economica, la precarietà del mondo del lavoro e le nuove dinamiche sociali rendono spesso complesso il percorso di formazione di un nucleo familiare, soprattutto tra i giovani di oggi, i quali, tuttavia, rappresentano il futuro del nostro Paese». Di qui la necessità di mettere in campo politiche urgenti finalizzate a fornire un aiuto concreto alle giovani coppie: «Dal coordinamento strategico a un approccio multidisciplinare che intrecci lavoro, welfare e servizi». Proseguono dalla segreteria: «Si stanno concretizzando, con una modifica alla Legge numero 129/202, interventi che mirano non solo al sostegno economico ma alla creazione di un contesto sociale ed economico che renda serena e sostenibile la scelta di diventare genitori».

Le contromisure

Oltre al potenziamento degli strumenti di supporto esistenti, in quella che si prospetta una prova a lungo termine, è in fase avanzata la valutazione per creare un fondo pro natalità sostenendo economicamente «anche quelle madri che, in quanto lavoratrici autonome o disoccupate, non rientrano nei circuiti tradizionali di welfare». In parallelo, l’impegno politico è rivolto verso il riconoscimento giuridico e contributivo della figura del caregiver familiare, anche «per alleggerire i carichi che spesso penalizzano la genitorialità e la presenza femminile nel mondo del lavoro».

Il convegno