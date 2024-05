San Marino, un altro ciclista ferito nel tratto pericoloso dove si lavora all’asfalto

SAN MARINO. Ennesimo incidente a Chiesanuova, prognosi di trenta giorni per un 70enne. Causa dell’incidente un gradino creatosi sulla carreggiata per le asfaltature allestite in vista del Tour de France. Stesso luogo, la Strada del ponte, molto gettonata dagli amanti delle due ruote, stesso epilogo di domenica pomeriggio quando un 43enne bolognese è caduto riportando un trauma cranico, mentre transitava in sella alla sua bici all’altezza dell’incrocio con la Strada la costa dov’è in corso il rifacimento degli asfalti.

Il Titano si tinge di giallo

Lavori, questi, che rientrano nei preparativi del circuito per il passaggio del Tour de France a San Marino. La celebre corsa a tappe farà il suo passaggio in Repubblica il prossimo 29 giugno. Sarà l’edizione numero 111 della Grande Boucle, una sfida destinata agli annali della penisola, in quanto partirà dall’Italia e passerà sul Titano.

Nonostante la segnaletica che annuncia il cantiere, i ciclisti di passaggio continuano a cadere, in prossimità di un tratto rasato, in attesa dell’asfaltatura, che registra un abbassamento del suolo di circa dieci centimetri. Il gradino che si è formato sarebbe alla base dell’incidente che, nella mattina di ieri, verso le 10.25, ha visto cadere rovinosamente anche un 70enne proveniente da Santarcangelo, che ha perso il controllo mentre transitava in bici, in compagnia di altri sei ciclisti.

Rispetto al precedente caso sono identici anche gli esiti clinici visto che, nonostante il caschetto protettivo, anche questo turista ha subito un trauma cranico piuttosto importante, pur non risultando in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la polizia civile. Dopo aver ricevuto le prime cure all’Ospedale di Stato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena, ricevendo 30 giorni di prognosi.

Giornata sfortunata

Altro incidente, sempre nella giornata di ieri, è avvenuto attorno alle 7.55, in località Galazzano, sulla strada Cardio all’intersezione con via Vitalis di Giovanni quando una Renault Kangoo con targa sammarinese uscita dal parcheggio delle attività commerciali si è schiantata contro una Fiat 500 targa San Marino che sopraggiungeva sulla strada principale. A seguito all’urto la Renault girava su se stessa con una carambola, finendo per poggiarsi sul lato sinistro. Per il conducente, che una volta estratto dal veicolo accartocciato è stato trasportato all’ospedale di Stato, è scattata una prognosi di cinque giorni. A intervenire polizia civile, sanitari del 118 e sezione antincendio.