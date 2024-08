San Marino, ubriaco e sotto effetto di droghe malmena una donna: in carcere un 56enne italiano

Intervento della Polizia Civile questa mattina, quando poco prima delle 7 giungeva una chiamata di emergenza alla Centrale Operativa Interforze e relativa ad un caso di violenza perpetrata nei confronti di una donna. La pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Civile si portava tempestivamente presso l’abitazione della donna, procedendo quindi al fermo di Polizia nei confronti di P.A., classe 1968, cittadino italiano. Sono in corso le indagini atte ad accertare i fatti di violenza. Nei suo confronti veniva redatta la segnalazione di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale, offese, stato di manifesta ubriachezza e assunzione di droga e guida in stato di alterazione psicofisica. Considerata la gravità dei fatti, l’uomo veniva tradotto nel locale carcere dei Cappuccini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.