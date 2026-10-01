San Marino, tutela minori, i casi attivi salgono a 101: “Necessario rafforzare l’organico”

San Marino
Casi in crescita e segnalazioni raddoppiate
Casi in crescita e segnalazioni raddoppiate

Tutela minori, casi in crescita e segnalazioni raddoppiate.

È stato illustrato ieri nella seduta mattutina della Commissione Consiliare Permanente IV il nuovo assetto di tutela e servizio minori che riceve il via libera con 8 voti favorevoli e 4 “no”.

A tenere banco è stato anche il documento conclusivo dell’audizione del Comitato esecutivo Iss, tema su cui maggioranza e opposizioni si sono divise circa la valutazione del lavoro svolto dall’Istituto, sulle prestazioni laboratoristiche a pagamento e sul percorso verso il nuovo ospedale. L’ordine del giorno viene comunque approvato con 10 voti favorevoli, 3 “no” e un’astensione.

A difesa dei minori

L’ordine del giorno dell’8 maggio scorso aveva chiesto la revisione dell’assetto organizzativo e il rafforzamento dell’integrazione con l’Unità Servizio Minori. L’obiettivo, spiega il segretario competente Massimo Andrea Ugolini, è mantenere separate valutazione e cura senza frammentare il percorso della famiglia.

I dati indicano una crescita dei carichi di lavoro: i casi attivi passano da 60 alla fine del 2022 a 101 al 30 giugno scorso, mentre le segnalazioni lievitano da 25 nel 2024 a 54 nel 2025, con altre 27 nel primo semestre 2026. Dall’entrata in vigore del nuovo assetto, 34 minori sono stati presi in carico per interventi psicologici o psicoterapeutici, tre per interventi socioassistenziali e 21 adulti per sostegno alla genitorialità; nell’85% dei casi la presa in carico è avvenuta entro 15 giorni. In corso anche protocolli con Pediatria, Salute Mentale, Disabilità, scuola mentre è stata riattivata la collaborazione con il Centro Affidi di Rimini.

Il segretario riconosce la necessità di rafforzare l’organico. Fari puntati poi su due questioni: la disponibilità della stanza usata per le osservazioni protette e la collocazione della Tutela minori negli spazi del Centro Salute Donna che secondo alcuni presenterebbe problemi di riservatezza.

Miriam Farinelli (Rf) concentra l’intervento sulle famiglie affidatarie part time rimaste senza indennizzo. Dopo una sospensione, l’ordine del giorno viene infine approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta serale di martedì aveva invece visto al centro la presentazione dell’odg da parte della maggioranza poi approvato con 10 “sí”, 3 contrari e un astenuto sull’audizione dei vertici Iss.

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