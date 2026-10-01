San Marino, tutela minori, i casi attivi salgono a 101: “Necessario rafforzare l’organico”

Tutela minori, casi in crescita e segnalazioni raddoppiate.

È stato illustrato ieri nella seduta mattutina della Commissione Consiliare Permanente IV il nuovo assetto di tutela e servizio minori che riceve il via libera con 8 voti favorevoli e 4 “no”.

A tenere banco è stato anche il documento conclusivo dell’audizione del Comitato esecutivo Iss, tema su cui maggioranza e opposizioni si sono divise circa la valutazione del lavoro svolto dall’Istituto, sulle prestazioni laboratoristiche a pagamento e sul percorso verso il nuovo ospedale. L’ordine del giorno viene comunque approvato con 10 voti favorevoli, 3 “no” e un’astensione.