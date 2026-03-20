San Marino, turismo religioso: firmato il protocollo d’intesa tra Segreteria di Stato e Diocesi

Si è svolta questo pomeriggio (venerdì 19 marzo) presso il Palazzo del Governo la cerimonia ufficiale di firma del Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per il Turismo e la Diocesi di San Marino–Montefeltro, con il rinnovo dell’accordo siglato dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e da S.E. Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino–Montefeltro.

Il Protocollo ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo della spiritualità nel territorio sammarinese e nel Montefeltro, attraverso il consolidamento di una sinergia stabile per la valorizzazione degli itinerari di fede e per la gestione e promozione del patrimonio storico-religioso.

In particolare, l’intesa intende favorire la conoscenza e la fruizione di chiese, santuari e beni religiosi presenti sul territorio, promuovendo al contempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato alla tradizione spirituale e culturale della Repubblica di San Marino.

Tra gli obiettivi perseguiti rientrano lo sviluppo di percorsi di pellegrinaggio e cammini spirituali, nonché l’inseri