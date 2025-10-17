San Marino, truffa del cartellino, sentenza ribaltata: assolti i quattro dipendenti del macello

Truffa del cartellino, assolti tutti gli imputati. Si è chiusa nei giorni scorsi con il ribaltamento della sentenza di primo grado, la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto quattro dipendenti dell’Aass (Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici), in forza al macello pubblico del Titano, accusati di aver falsificato le timbrature di ingresso e uscita, tra aprile e luglio del 2022, per ritagliarsi tempo libero e effettuare così commissioni o impegni personali. Si tratta, scendendo nei dettagli, di Lucia Zanotti e Massimo Cecchetti (difesi dall’avvocato, Federico Fabbri Ercolani) ed Emanuele Baldini e Marco Barulli (difesi dal legale, Maria Selva). Secondo l’accusa, dopo aver strisciato il badge, i dipendenti disertavano il posto di lavoro per andare dal medico o al bar. Scelte che non sono passate inosservate soprattutto mentre due di loro sperimentavano l’adrenalina del motocross peraltro senza casco. In un altro momento l’unica donna del quartetto si era recata prima in farmacia e poi in un’abitazione privata.